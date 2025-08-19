Депутаты предложили сделать бесплатными парковки около школ 1 сентября

В Госдуме призвали сделать бесплатными парковки рядом со школами 1 сентября

Парковки около российских школ необходимо сделать бесплатными 1 сентября. Соответствующую инициативу главе Минтранспорта Андрею Никитину направили депутаты Госдумы, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В своем обращении парламентарии напомнили, что сегодня в отдельных российских регионах правила пользования паркингами различаются – так, в некоторых городах парковки делают бесплатными в выходные и праздники, а в других – нет. Это не только делает возможность парковки автомобиля слишком затратной, но создает неравные условия для жителей разных регионов страны, подчеркнули депутаты.

По мнению авторов идеи, ее реализация позволит создать еще одну меру поддержки семей с детьми, что внесет вклад в укрепление семейных ценностей в обществе.

Напомним, до этого депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сделать бесплатными парковки около объектов социальной инфраструктуры. К таковым авторы инициативы относят образовательные учреждения, больницы, культурные и спортивные организации, религиозные и прочие объекты. Россияне должны иметь возможность парковать машины на прилегающих к ним территориях на безвозмездной основе, подчеркнул Миронов.

