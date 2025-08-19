На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты предложили сделать бесплатными парковки около школ 1 сентября

В Госдуме призвали сделать бесплатными парковки рядом со школами 1 сентября
true
true
true
close
Depositphotos

Парковки около российских школ необходимо сделать бесплатными 1 сентября. Соответствующую инициативу главе Минтранспорта Андрею Никитину направили депутаты Госдумы, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В своем обращении парламентарии напомнили, что сегодня в отдельных российских регионах правила пользования паркингами различаются – так, в некоторых городах парковки делают бесплатными в выходные и праздники, а в других – нет. Это не только делает возможность парковки автомобиля слишком затратной, но создает неравные условия для жителей разных регионов страны, подчеркнули депутаты.

По мнению авторов идеи, ее реализация позволит создать еще одну меру поддержки семей с детьми, что внесет вклад в укрепление семейных ценностей в обществе.

Напомним, до этого депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сделать бесплатными парковки около объектов социальной инфраструктуры. К таковым авторы инициативы относят образовательные учреждения, больницы, культурные и спортивные организации, религиозные и прочие объекты. Россияне должны иметь возможность парковать машины на прилегающих к ним территориях на безвозмездной основе, подчеркнул Миронов.

Ранее в Госдуме рассказали о праве жильцов ограничить парковку посторонних машин во дворе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами