В Китае девятилетняя девочка украла сейф из дома подруги, взломала его и потратила деньги на чипсы, пишет World of Buzz.

По данным СМИ, дочь мужчины по фамилии Лу пригласила к себе домой соседку Люси. После ее ухода семья обнаружила пропажу сейфа, в котором находилось около $2700 наличными и три важных документа, связанных с долговым спором.

Камеры наблюдения зафиксировали, как девочка спускается по лестнице с объемной сумкой, в которой, как предполагается, находился сейф. На допросе школьница призналась, что вскрыла сейф и часть денег потратила на чипсы. Она заявила, что разбила сейф камнем, но позже на нем были найдены следы взлома специальным инструментом.

В итоге Люси вернула только часть денег — $417. Семья школьницы отрицает, что она присвоила всю сумму. Ее отец утверждает, что не верит в то, что дочь украла все деньги, и обвиняет соседа в том, что он преувеличивает.

Тем не менее мужчина принес извинения от имени дочери и заявил, что готов обсудить компенсацию. В то же время семья Лу продолжает настаивать на том, что пропавшие средства должны быть возвращены полностью.

Ранее в Китае восьмилетняя девочка отправила блогерам все сбережения своих родителей.