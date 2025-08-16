Восьмилетняя девочка отправила блогерам все сбережения своих родителей

Восьмилетняя девочка из Китая отправила любимым блогерам более 70 тыс. юаней (примерно 777 тыс. рублей) из сбережений своих родителей, сообщает Legal Daily.

В начале июня маленькая дочь жителя одного из поселков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе начала тратить деньги родителей в прямых трансляциях в интернете. Пользуясь незапароленным мобильным платежным приложением, девочка дарила виртуальные подарки стримерам, втянувшись в процесс после видеотрансляций. За два месяца она истратила практически все сбережения семьи.

30 июня отец школьницы заметил, что баланс его счета упал до 50 юаней, и обратился в полицию за помощью. Правоохранители провели расследование и связались со службой поддержки онлайн-платформы, где совершались покупки. Под давлением полиции платформа признала, что траты были сделаны ребенком без разрешения родителей, и к 10 августа вернула деньги на счет семьи.

Ранее российский школьник вогнал родителей в долги ради виртуальной валюты в игре Roblox.