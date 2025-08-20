На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно число стран, которые примут участие в «Интервидении»

МИД РФ: в «Интервидении» примет участие 21 страна
true
true
true
close
wikipedia.org

Участие в «Интервидении» уже подтвердила 21 страна, включая США. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству МИД России Александр Алимов, пишет ТАСС.

«Глобальный интерес к формату налицо: у нас будут представлены уже исполнители из более 20 стран из всех регионов мира - это и страны БРИКС, и СНГ, и Латинской Америки, и Азии…», — сказал он.

Среди стран-участниц будут Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Кения, Китай, Куба, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США и другие.

Жеребьевка порядка выступлений конкурсантов на конкурсе пройдет в Национальном центре «Россия». Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

Известно, что Россию на данном конкурсе представит певец Shaman. Подробнее о его выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Shaman объяснил, почему его родители не приедут на конкурс «Интервидение».

