Стало известно число стран, которые примут участие в «Интервидении»

Участие в «Интервидении» уже подтвердила 21 страна, включая США. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству МИД России Александр Алимов, пишет ТАСС.

«Глобальный интерес к формату налицо: у нас будут представлены уже исполнители из более 20 стран из всех регионов мира - это и страны БРИКС, и СНГ, и Латинской Америки, и Азии…», — сказал он.

Среди стран-участниц будут Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Кения, Китай, Куба, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США и другие.

Жеребьевка порядка выступлений конкурсантов на конкурсе пройдет в Национальном центре «Россия». Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

Известно, что Россию на данном конкурсе представит певец Shaman. Подробнее о его выступлении — в материале «Газеты.Ru».

