Стало известно, когда пройдет жеребьевка конкурсантов «Интервидения»

Жеребьевка конкурсантов «Интервидения» состоится 12 сентября
wikipedia.org

Заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский рассказал ТАСС, что жеребьевка конкурсантов «Интервидения» пройдет 12 сентября.

Журавский уточнил, что делегации стран — участников «Интервидения» начнут прибывать в первой декаде сентября – с 10 по 19 числа. В эти периоды будут происходить технические прогоны, репетиции и культурная программа.

Жеребьевка порядка выступлений конкурсантов на конкурсе пройдет в Национальном центре «Россия». По словам Журавского, это будут отдельные события и шоу.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР. Что покажет на «Интервидении» представляющий Россию певец Shaman — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Shaman перенес концерт в Калининграде.

