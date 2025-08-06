На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Shaman объяснил, почему его родители не приедут на конкурс «Интервидение»

Певец Shaman: родители могут не приехать на «Интервидение» из-за переживаний
true
true
true
close
Анна Ким/РИА Новости

Певец Shaman сообщил, что его избранница Екатерина Мизулина будет поддерживать его на конкурсе «Интервидение» вместе с командой и поклонниками по всей стране. Его слова передает «СтарХит».

Артист поделился переживаниями о предстоящем выступлении: «Родители достаточно эмоциональные по характеру, возможно, они останутся по ту сторону экрана. Но, может быть, и в зал придут».

Shaman также раскрыл, что считает своей семьей всех, кто его окруживает — и членов команды, и родителей, и дочь, и Мизулину. Он признался, что старается успевать уделить внимание каждому близкому человеку, несмотря на «текущий непростой режим».

На вопрос, корит ли себя исполнитель за то, что упускает важные моменты в жизни дочери, он ответил: «С одной стороны, да, а с другой — лучше так».

«Пусть я буду для нее примером. В любом случае, чтобы достичь каких-то результатов, приходится, так или иначе, чем-то жертвовать», — отметил он.

Дочь Shaman родилась в его браке с учительницей пения Мариной Рощупкиной. Певец познакомился с ней в родном городе — Новомосковске, педагог на шесть лет старше исполнителя.

Исполнитель также был женат на Елене Мартыновой, которая старше него на 14 лет. Бизнесвумен признавалась, что влюбилась в певца с первого взгляда, у которого на тот момент «не было ничего, кроме частички Бога внутри, которую не купишь ни за какие деньги». В 2024 году супруги объявили о разводе.

В марте 2025 года общественный деятель Мизулина и певец Shaman подтвердили свой роман во время сольного концерта артиста в «Live Арене». Позднее исполнитель рассказывал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества.

Ранее подруга Лианы Шульгиной намекнула, что блогершу бьет сын Валерии Арсений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами