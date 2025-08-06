Shaman объяснил, почему его родители не приедут на конкурс «Интервидение»

Певец Shaman сообщил, что его избранница Екатерина Мизулина будет поддерживать его на конкурсе «Интервидение» вместе с командой и поклонниками по всей стране. Его слова передает «СтарХит».

Артист поделился переживаниями о предстоящем выступлении: «Родители достаточно эмоциональные по характеру, возможно, они останутся по ту сторону экрана. Но, может быть, и в зал придут».

Shaman также раскрыл, что считает своей семьей всех, кто его окруживает — и членов команды, и родителей, и дочь, и Мизулину. Он признался, что старается успевать уделить внимание каждому близкому человеку, несмотря на «текущий непростой режим».

На вопрос, корит ли себя исполнитель за то, что упускает важные моменты в жизни дочери, он ответил: «С одной стороны, да, а с другой — лучше так».

«Пусть я буду для нее примером. В любом случае, чтобы достичь каких-то результатов, приходится, так или иначе, чем-то жертвовать», — отметил он.

Дочь Shaman родилась в его браке с учительницей пения Мариной Рощупкиной. Певец познакомился с ней в родном городе — Новомосковске, педагог на шесть лет старше исполнителя.

Исполнитель также был женат на Елене Мартыновой, которая старше него на 14 лет. Бизнесвумен признавалась, что влюбилась в певца с первого взгляда, у которого на тот момент «не было ничего, кроме частички Бога внутри, которую не купишь ни за какие деньги». В 2024 году супруги объявили о разводе.

В марте 2025 года общественный деятель Мизулина и певец Shaman подтвердили свой роман во время сольного концерта артиста в «Live Арене». Позднее исполнитель рассказывал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества.

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