Психолог объяснила, как понять, что женщина изменяет

На женскую измену могут указывать скрытность, раздражительность, изменения во внешности и неожиданные отлучки. Об этом в интервью РИАМО сообщила семейный психолог, эмоционально-фокусированный терапевт, автор курсов и тренингов по отношениям в семье Яна Катаева. При этом, по ее словам, вышеперечисленные признаки в отдельности вряд ли говорят о неверности — должны совпасть большинство из них.

К слову, как писала газета «Известия» со ссылкой на ученых, мужчины сильнее переживают личные драмы, чем женщины. Эксперты обратили внимание на то, что у представителей сильного пола чаще встречается так называемый синдром разбитого сердца.

Еще один тревожный признак, по словам Катаевой, — больше переписки в телефоне, а также нервная реакция, если гаджет взял кто-то другой.

«Изменения в поведении. Два варианта: либо ваша женщина становится более раздраженной, цепляется и придирается к вам, срывается на детей. Либо становится особенно доброй, заботливой, услужливой. Оба варианта происходят из чувства вины», — отметила эксперт.

Что касается интимной жизни, она может как сойти на нет, так и стать значительно ярче, добавила она.

Психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александр Зудин до этого говорил, что невинный флирт партнера на стороне является тревожным сигналом для отношений. Такое явление говорит о том, что человек пытается найти в других то, чего ему не хватает в своей второй половинке, пояснил он.

