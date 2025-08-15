Психолог раскрыл, возможна ли дружба с противоположным полом при отношениях

Дружба с противоположным полом может навредить имеющимся отношениям, вплоть до их разрушения. Об этом в интервью РИАМО предупредил член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, психолог Александр Зудин.

К слову, как сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследования, около трети мужчин (34%) и женщин (29%) считают нормальным сделать предложение руки и сердца уже через неделю знакомства, если между ними возникла искра. При этом лишь 12% мужчин и 25% женщин предпочли бы подождать полгода.

«Дружба с представителем противоположного пола в отношениях, на первый взгляд, кажется совершенно нормальным явлением. Но на деле такая дружба часто становится источником напряжения и разрушает отношения. В большинстве случаев она несет в себе потенциальный риск, ведь эмоциональная близость с другом может восприниматься партнером как предательство», — объяснил Зудин.

Чтобы сохранить отношения, важно открыто общаться с партнером и обсуждать границы, подчеркнул он.

Психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский до этого объяснил, как реагировать на измену в отношениях.

Он отметил, что в случае, если это многолетняя измена с сильными чувствами к другому человеку, отношения вероятнее всего придется прекратить. При этом кратковременные связи позволяют исправить ситуацию и сохранить взаимоотношения, если получится проработать травму.

