Психолог объяснил, опасен ли невинный флирт на стороне для отношений

Психолог Зудин: флирт на стороне является тревожным сигналом для отношений
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Невинный флирт партнера на стороне является тревожным сигналом для отношений. Такое явление говорит о том, что человек пытается найти в других то, чего ему не хватает в своей второй половинке. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александр Зудин.

К слову, как писала газета «Известия» со ссылкой на зарубежных ученых, мужчины сильнее переживают личные драмы, чем женщины. Исследователи обратили внимание на то, что у представителей сильного пола чаще случаются летальные исходы от так называемого «синдрома разбитого сердца» (кардиомиопатия такоцубо).

«Когда один из партнеров начинает искать внимание на стороне, это как правило говорит о неудовлетворенных потребностях. Человеку не хватает признания, восхищения или эмоциональной близости в текущих отношениях. И он бессознательно пытается заполнить эту пустоту», — объяснил Зудин.

По мнению эксперта, флирт на стороне необходимо воспринимать как сигнал для откровенного разговора о том, чего не хватает в отношениях, чтобы вместе вывести их на новый уровень.

Психолог Анна Баленко до этого объяснила, чем отличаются женские и мужские измены. По ее словам, мужчины чаще гордятся походами на сторону, в то время как женщины — стараются не афишировать их.

При этом специалист уточнила, что на измены в равной степени идут представители обоих полов.

Ранее эксперт рассказала, как побороть чрезмерную влюбчивость.

