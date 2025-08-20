На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воркуте пойманный на воровстве подросток жестоко избил сотрудника магазина

В Коми подросток ограбил магазин и избил продавца
true
true
true
close
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Воркуте несовершеннолетний ворвался в магазин, украл продукты и напал на продавца, который пытался его остановить. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Коми.

По данным следствия, инцидент произошел в торговом центре по улице Ленина в Воркуте. 17-летний юноша в торговом зале украл из магазина продукцию. Действия вора заметил продавец и потребовал вернуть неоплаченный товар.

В ответ подросток несколько раз ударил менеджера, после чего бросил похищенный товар и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого житель Амурской области получил 3,5 года колонии за ограбление магазина, злоумышленник ворвался в торговый зал с игрушечным пистолетом. 53-летний ранее неоднократно судимый мужчина в апреле 2025 года пьяным пришел в алкомаркет. Злоумышленник достал из кармана пистолет и направил его в сторону кассира, требуя отдать спиртное. Продавец восприняла угрозу реально и выполнила требования злоумышленника, после чего последний скрылся с места преступления.

Ранее в Новосибирске продавец ограбила магазин, где раньше работала, но попалась из-за таксиста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами