В Воркуте пойманный на воровстве подросток жестоко избил сотрудника магазина

В Воркуте несовершеннолетний ворвался в магазин, украл продукты и напал на продавца, который пытался его остановить. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Коми.

По данным следствия, инцидент произошел в торговом центре по улице Ленина в Воркуте. 17-летний юноша в торговом зале украл из магазина продукцию. Действия вора заметил продавец и потребовал вернуть неоплаченный товар.

В ответ подросток несколько раз ударил менеджера, после чего бросил похищенный товар и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого житель Амурской области получил 3,5 года колонии за ограбление магазина, злоумышленник ворвался в торговый зал с игрушечным пистолетом. 53-летний ранее неоднократно судимый мужчина в апреле 2025 года пьяным пришел в алкомаркет. Злоумышленник достал из кармана пистолет и направил его в сторону кассира, требуя отдать спиртное. Продавец восприняла угрозу реально и выполнила требования злоумышленника, после чего последний скрылся с места преступления.

Ранее в Новосибирске продавец ограбила магазин, где раньше работала, но попалась из-за таксиста.