«Бьет сразу в мозг»: психиатр раскрыл главную опасность цифровой зависимости

У страдающих цифровой зависимостью людей время, проведенное в различных гаджетах, зачастую сопоставимо с временем, которое они тратят на сон или работу. Такая зависимость доходит подчас до очень тяжелых форм, а опасна она тем, что, минуя все органы, бьет напрямую в мозг человека, рассказал главврач клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, случаи цифровой зависимости хорошо описывает общеизвестный синдром – FOMO (fear of missing out), который связан со страхом человека пропустить что-то важное. По этой причине каждые пять минут он начинает заглядывать в телефон, а при отсутствии такой возможности сильно нервничает.

«Поэтому зависимость есть, и она очень тяжелая», --― подчеркнул врач.

Он пояснил, что такая аддикция отличается от химических в первую очередь тем, что поражает не все органы, как, например, алкоголь, а бьет целенаправленно в мозг человека. В результате этого он начинает стремительно деградировать, начинает оправдывать свои действия тем, что отслеживает повестку, но на самом деле проводит время на любимых онлайн-страницах.

Главный способ лечения – это цифровой детокс, отметил Шуров.

«Нужно подумать, о чем твоя жизнь, ограничить использование технологий, разработать правила ― сколько раз в день и как пользоваться телефоном, --― пояснил он. --― Отключить свет, отключить какие-то любимые развлекательные сайты, которые, согласно статистике, сохраняемой в самом телефоне, потребляют много времени. Переключиться в реальность».

До этого депутат Госдумы Татьяна Соломатина рассказала, что в России нет необходимости вести активную работу по созданию цифровых рехабов, потому что такие специализированные службы, которые помогают россиянам с цифровой зависимостью, уже есть. Обычно они предлагают услуги цифрового детокса вместе с алко- и нарко -детоксом, нутрициологической помощью по коррекции веса (РПП), лечением депрессии.

