В Госдуме рассказали о работе рехабов для россиян с цифровой зависимостью

В России нет необходимости вести активную работу по созданию цифровых рехабов, потому что такие специализированные службы, которые помогают россиянам с цифровой зависимостью, уже есть. По мере необходимости они будут расширяться, заявила 360.ru депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

«Они уже создаются, мы же понимаем, что это такое. Сегодня это, по сути дела, работа всех психотерапевтов и психиатров», — заявила парламентарий.

По ее словам, проблема с цифровой зависимостью сегодня набирает обороты как среди детей, так и среди взрослых, причем многие страдают не просто от неспособности выпустить телефон из рук, а от игровой аддикции. Соломатина подчеркнула, что в России этой проблемой занимается специальная служба, а при новой потребности таких специалистов просто станет больше.

В России и во всем мире цифровые рехабы по факту существуют уже более десятилетия, подтвердил психолог, доктор наук по культурологии Андрей Зберовский.

«Обычно они предлагают эту услугу цифрового детокса вместе с алко- и нарко -детоксом, нутрициологической помощью по коррекции веса (РПП), лечением депрессии», — пояснил специалист, добавив, что такие услуги относятся к разряду «элитарных» и стоят недешево.

Однако, несмотря на высокую стоимость лечения, далеко не всегда оно оказывается эффективным — выходя из рехаба, человек снова попадает в виртуальный режим жизни, и если он не освоил техники по сдерживанию себя, то все проблемы вернутся. По словам Зберовского, он сомневается в необходимости масштабирования таких услуг – для большинства россиян они будут слишком дорогими, а для ОМС — слишком обременительными.

Напомним, в недавнем исследовании аналитиков Rambler&Co выяснилось, что большинство россиян (56%) не могут представить свою жизнь без интернета, при этом 44% не считают себя зависимыми от цифрового пространства. 45% опрошенных заходят в интернет сразу после пробуждения — это на 7% больше, чем годом ранее. Еще 22% подключаются к сети за завтраком, 16% — по пути на работу и в дневное время, 17% лишь вечером. При этом 32% заявили о готовности отказаться от развлечений в сети, но не от сервисов и общения, 36% сообщили, что испытывают чувство беспокойства уже через несколько часов без интернета. Исследователи отметили, что в аналогичном опросе год назад зависимых от интернета было 53%, а сторонников «диджитал-детокса» — 47%.

