Власти РФ сформировали список современных патриотических произведений для чтения дома

Минпросвещения создало список патриотических книг для внеклассного чтения
true
true
true
close
Shutterstock

Министерство просвещения России сформировало список современных произведений патриотической направленности, рекомендованных для внеклассного чтения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В список для школьников 1-4 классов вошли произведения по категориям: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России».

В перечень для учащихся 5-9 классов вошли разделы «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших». В старшой школе будет четыре раздела: «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России» и «Zа наших».

Минпросвещения также по поручению президента РФ Владимира Путина разработало методические рекомендации по улучшению и научно-методическому сопровождению работы библиотек в российских школах. В частности, предлагается провести работу по оснащению работ необходимой литературой, начать организовать книжные клубы, литературные мероприятия и тд.

Ранее сообщалось, что книга «Восемь лет с Вагнером» вошла в топ-5 российской патриотической прозы.

