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Книга о ЧВК «Вагнер» вошла в топ-5 по популярности среди патриотической прозы

Книга «Восемь лет с Вагнером» вошла в топ-5 российской патриотической прозы
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Продажи современной патриотической прозы выросли вдвое по сравнению с 2024 годом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе розничной сети «Читай-город — Буквоед».

С января по июнь 2025 года покупатели ежедневно приобретали по 120 книг в категории современной патриотической прозы. В топ-5 работ этой категории вошли такие произведения, как «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова; «Стена. Роман» Владимира Мединского; «Ополченский романс» и «Координата Z» Захара Прилепина и «Восемь лет с Вагнером. Очерки и рассказы» Кирилла Романовского.

В пресс-службе отметили, что россияне стали чаще покупать документальную прозу, посвященную истории России. В топ-5 патриотических книг жанра нон фикшн вошли: «Тайны Руси. Тайны Российской империи» Кира Булычева; «От Руси до России» Льва Гумилева; «Рассказы из русской истории 18 в.» и «Война. Мифы СССР 1939-1945» Владимира Мединского.

В 2025-м россияне приобрели более 26 тысяч книг о природе страны. Наиболее популярным произведением стала книга «Самые красивые места России, от которых захватывает дух» Светланы Кирсановой. Также в топ-5 вошли «Открывая Россию. Самые красивые места нашей страны», «Самые красивые места России», «Русский Север» и «1000 лучших мест России».

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