Россиянам назвали неожиданные симптомы зависимости от гаджетов

Зависимость от гаджетов важно вовремя распознать, причем сделать это можно не только по психоэмоциональным факторам, но и по физическим. К ним относятся изменение веса, учащенное сердцебиение и трудности с дыханием, рассказала RT клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

К физическим признакам зависимости относят также проблемы со сном и даже пренебрежение личной гигиеной. Причем, когда доходит до таких симптомов, не помогает даже цифровой детокс – он действует как диета, после которой неминуемо приходит срыв, рассказала специалист. Важно как можно раньше определить, что использование гаджетов становится проблемой.

«Первый и наиболее важный признак зависимости от сети или гаджетов — это чрезмерное количество времени, которое им посвящается, — пояснила психолог. — Если возникает ощущение, что происходит явный дисбаланс, и человек замечает, что что-то съедает его время, это может быть сигналом задуматься о появлении зависимости».

Далее человек сталкивается с тем, что ему трудно дается самоконтроль: вместо пяти минут в интернете он может зависнуть там на несколько часов. Параллельно происходят и другие изменения, в частности, снижается внимание к другим сферам жизни, человек становится раздражительным, тревожным, теряет интерес к реальной жизни.

Для решения проблемы важно разобраться, что именно зависимый пытается компенсировать соцсетями, от каких проблем отвлечься. После этого важно признать ущерб, который злоупотребление гаджетами наносит жизни, а затем – сформировать желаемые изменения, постепенно к ним приступая. Нужно постараться сделать реальную жизнь интереснее и ярче, а также начать контролировать время в гаджетах с помощью специальных приложений.

«Если человек осознает, что эти меры для него недостаточны, то необходимо обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту», — заключила Яушева.

Ранее ученые выяснили, что у людей с зависимостью от коротких видеороликов нашли аномалии в мозге.