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Лжеполицейские на Mercedes похитили мужчину и ранили его ножом в Ленобласти

В Мурино неизвестные похитили мужчину, выдавая себя за сотрудников полиции
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Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области ищут мужчин, которые похитили местного жителя, ранив его ножом. О деталях похищения сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на улице Шекспира в Мурино на глазах у коллеги пострадавшего, который подвозил его до дома. Свидетель обратился в полицию и рассказал, что на 38-летнего работника шиномонтажки Станислава напали несколько молодых людей.

Они окружили жертву и, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, затолкали мужчину в салон черного Mercedes-Benz GLS00 с архивными номерами и увезли в неизвестном направлении. Кроме того, по словам очевидца, один из похитителей ударил пострадавшего ножом в руку.

Полиция ввела план «Перехват». Личности подозреваемых уже установили, они объявлены в розыск. Местонахождение похищенного уточняется.

Ранее жителя Ленобласти из ревности похитили и вывезли в лес.

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