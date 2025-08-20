На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иск к главе Красноярского края об отмене закона о муниципальной реформе отклонили

Суд отклонил иск об отмене закона Красноярского края о муниципальной реформе
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении иска инициативной группы граждан к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову и законодательному собранию региона об отмене закона о местном самоуправлении, который предполагает объединение районов края. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя Сухобузимского районного совета депутатов Ольги Некрасовой, основная претензия истцов заключается в том, что закон был принят без проведения публичных слушаний среди жителей районов.

Как заявил в суде представитель заксобрания края, закон был принят в соответствии со всеми нормами федерального законодательства, которые не требуют проведения таких слушаний.

В июле Сухобузимский районный совет депутатов подал в Красноярский краевой суд иск об отмене закона «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», принятого заксобранием региона 15 мая. Райсовет оспаривает нормативные акты, согласно которым в состав Большемуртинского района войдет Сухобузимский район. Жители региона также подали подобный иск. Судья объединил эти иски на первом судебном заседании, которое прошло в конце июля.

Закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления предусматривает сокращение муниципалитетов в крае с 472 до 39.

