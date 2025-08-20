На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У бывшего главы Краснодарского краевого суда изъяли имущество на 13 млрд рублей

Суд изъял у экс-главы Краснодарского краевого суда Чернова имущество на 13 млрд
true
true
true
close
Пресс-служба администрации Краснодарского края

Суд изъял у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова имущество стоимостью более 13 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Инициатором антикоррупционного иска выступил лично генеральный прокурор России Игорь Краснов. По мнению надзорного ведомства, возглавлявший в течение 25 лет Краснодарский краевой суд Чернов приобретал активы на неподтвержденные средства.

В соответствии с решением Красногорского городского суда Московской области в доход государства обращены сельскохозяйственная организация «СХП «Дмитриевское», 25% долей в уставном капитале предприятия общественного питания «Бар «Рубин», 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисных помещений, 12 квартир, 13 машино-мест. Совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 10 млрд рублей.

Кроме того, с Чернова и его соответчиков взыскано в пользу государства взыскано 3,1 млрд руб., которые были выручены от реализации коррупционно нажитого имущества.

19 августа стало известно, что Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у находящегося в местах лишения свободы бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова 2,1 млрд рублей.

Ранее у экс-замглавы управления МЧС изъяли в доход государства шесть квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами