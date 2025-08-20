У бывшего главы Краснодарского краевого суда изъяли имущество на 13 млрд рублей

Суд изъял у экс-главы Краснодарского краевого суда Чернова имущество на 13 млрд

Суд изъял у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова имущество стоимостью более 13 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Инициатором антикоррупционного иска выступил лично генеральный прокурор России Игорь Краснов. По мнению надзорного ведомства, возглавлявший в течение 25 лет Краснодарский краевой суд Чернов приобретал активы на неподтвержденные средства.

В соответствии с решением Красногорского городского суда Московской области в доход государства обращены сельскохозяйственная организация «СХП «Дмитриевское», 25% долей в уставном капитале предприятия общественного питания «Бар «Рубин», 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисных помещений, 12 квартир, 13 машино-мест. Совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 10 млрд рублей.

Кроме того, с Чернова и его соответчиков взыскано в пользу государства взыскано 3,1 млрд руб., которые были выручены от реализации коррупционно нажитого имущества.

