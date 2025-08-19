«Номерок дашь?»: в Краснодаре мужчина предложил девочке оральный секс в магазине

В одном из магазинов Краснодара мужчина домогался школьницы, предлагая ей соитие. Об этом сообщает правозащитник Сергей Климов.

Инцидент произошел 18 августа в магазине на улице Суворова. Мужчина в зеленой водолазке сначала сбил девочку, а затем спросил у ребенка про опыт соития определенным способом. Затем он стал говорить об этом с друзьями, с которыми пришел в торговую точку, и они также включились в обсуждение перспективы половой связи своего спутника со школьницей.

«Я смотрю в шоке. Он начинает просить у меня мой номер. Я ему говорю — мне 13. Отстаньте от меня, пожалуйста», — рассказала школьница.

Девочка несколько раз пыталась уйти от преследования, шагая в другую сторону и требуя оставить ее в покое. Однако мужчина все равно следовал за ней.

«Ну че в итоге, номерок дашь?» — настойчиво спрашивал преследователь.

Ситуация разрешилась, когда продавцы задержали мужчин за воровство и пригрозили вызвать полицию. Девочка самостоятельно покинула магазин.

