Россиянам объяснили, почему не стоит покупать идеально ровные яблоки

Не стоит покупать яблоки, имеющие идеальную форму, поскольку для такой красоты нередко требуется обработка химическими веществами. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Поэтому неровные, даже корявые яблоки обычно самые полезные», — сказала специалист.

При этом кожура свежего фрукта должна быть упругой, не сморщенной и без каких-либо признаков гниения, отметила она.

Диетолог советует употреблять яблоки разных цветов, поскольку в них разное количество полезных микроэлементов.

