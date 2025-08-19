На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать идеально ровные яблоки

Диетолог Соломатина: идеально ровные яблоки часто обрабатывают химией
Ingram Images/Global Look Press

Не стоит покупать яблоки, имеющие идеальную форму, поскольку для такой красоты нередко требуется обработка химическими веществами. Об этом в интервью «Москве 24» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Поэтому неровные, даже корявые яблоки обычно самые полезные», — сказала специалист.

При этом кожура свежего фрукта должна быть упругой, не сморщенной и без каких-либо признаков гниения, отметила она.

Диетолог советует употреблять яблоки разных цветов, поскольку в них разное количество полезных микроэлементов.

Сегодня в России отмечают Яблочный Спас, в этот день в храмах по традиции освящают яблоки и другие плоды нового урожая. Какие еще памятные даты и события приходятся на 19 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, сколько яблок можно употреблять в день.

