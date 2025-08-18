На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, сколько яблок можно употреблять в день

Диетолог Писарева: в день можно съедать до трех яблок
true
true
true
close
Ingram Images/Global Look Press

В преддверии Яблочного Спаса, который в России традиционно отмечают 19 августа, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о полезных свойствах яблок. Ее слова цитирует «Ридус».

Специалист отметила, что яблоки содержат большое количество железа, поэтому полезны для сердца и сосудов. Кроме того, по ее словам, фрукт низкокалориен, а также богат клетчаткой, витаминами группы В, кальцием, магнием и кверцитином, являющимся мощным антиоксидантом.

Дневная норма употребления яблок для здорового человека, по ее словам, составляет 1-3 фрукта.

«Если есть какие-то противопоказания, например, повышенная кислотность, то употребляйте лучше печеные яблоки. При обострении гастрита или язвенной болезни не рекомендуются кислые сорта. При раздражении кишечника сырые яблоки могут вызывать вздутие. Аллергия тоже бывает, но редко», — сказала Писарева.

Лето — это пора разных фруктов и ягод, таких как арбузы, дыни, черешня, персики, абрикосы, яблоки и др. Однако нередко после них можно заметить вздутие живота (метеоризм). О том, с чем это связано и как избежать неприятных ощущений от сезонных фруктов и ягод, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

Ранее россиянам объяснили, как не навредить здоровью свежевыжатым соком.

