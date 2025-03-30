Врач рассказал, как снизить вред от «залипания» в смартфоне

Какой вред несут гаджеты и как можно его снизить, «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, руководитель отделения персонализированной медицины Поликлиника.ру Антон Викторович Вахляев.

«Принципиально у гаджетов есть несколько вредных аспектов. Два из них касаются влияния на зрение и основаны на физических принципах устройства зрения у человека и устройства гаджетов. Смартфон и планшет являются прямыми источниками света. Наш глаз смотрит на светящиеся образы, что так же вредно, как смотреть на солнце или на лампочку. Современные дисплеи значительно нивелировали этот вред, тем не менее он не исчез. Чтобы минимизировать эту проблему, следует пользоваться гаджетами при внешних источниках света, не в темной комнате», — рассказал доктор.

Второй фактор, связанный с особенностью строения глаза у человека, заключается в том, что мы реже моргаем, глядя в гаджеты. Из-за этого широко распространился синдром сухого глаза. Не стоит его недооценивать: за ним идут воспалительные заболевания вспомогательного аппарата глаза и самого глаза, что снижает остроту зрения. А глаза человека отвечают за получение 80% информации от внешнего мира.

Помимо вреда для зрения, есть и проблема зависимости от гаджетов. В современном представлении врачей зависимости трактуются шире, чем только наркомания, табакокурение, алкоголизм и иные привычные формы употребления сильнодействующих веществ. При игромании, гаджетомании на молекулярном уровне в голове протекают такие же химические реакции. Поэтому залипание в телефон может быть проявлением зависимости.

«Как справляться? Во-первых, информированием. Нужно знать и распространять информацию, что проблема зависимости существует. Во-вторых, важна дисциплина. В-третьих, поиск более интересных занятий, которые будут занимать кору головного мозга», — поделился врач.

На молекулярном уровне вред от гаджетов подобен вреду от любой другой зависимости. Формируются устойчивые химические и межклеточные связи в головном мозге, которые делают эту функцию доминирующей, и человек перестает получать удовольствие от окружающего мира, его ценности замыкаются на гаджете.

«Сколько времени можно проводить в гаджетах без особого вреда? Придерживайтесь здравого смысла. В современных реалиях гаджеты стали частью нашей жизни. Но нужна дисциплина и понимание, где гаджетам категорически не место. Например, это касается приема пищи. Когда человек ест, гаджеты не должны его отвлекать. Обязательно следует тренировать навык коммуникации, убирать телефон при живом общении. Часы лучше иметь вне гаджета. И еще важный совет — не смотрите в светящийся экран перед сном. Доказано, что это разрушает структуру сна и приводит к бессоннице. Важно помнить, что гаджет — это удобство для повседневной жизни, а не ее смысл», — предостерег эксперт.

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