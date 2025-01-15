Россияне признали свою цифровую зависимость

Более половины россиян не могут представить свою жизнь без интернета

Большинство россиян (56%) не могут представить свою жизнь без интернета, при этом 44% не считают себя зависимыми от цифрового пространства. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, выяснившие у интернет-пользователей, сколько времени они могут провести без интернета и для чего используют сеть чаще всего.

Согласно опросу, среди респондентов, признающих свою зависимость от сети, 7% рассказали, что могут жить без интернета максимум неделю, 10% — несколько дней, а 15% начинают ощущать дискомфорт менее чем через час.

При этом 32% заявили о готовности отказаться от развлечений в сети, но не от сервисов и общения, 36% сообщили, что испытывают чувство беспокойства уже через несколько часов без интернета.

Среди приверженцев диджитал-детокса почти треть тратят освободившееся от интернета время на хобби и развлечения, 27% — чтение, 23% — прогулки, 13% предпочитают живое общение с друзьями, 4% посещают театры, выставки и концерты, 3% затруднились с ответом.

Аналитики сообщили, что 45% опрошенных заходят в интернет сразу после пробуждения — это на 7% больше, чем годом ранее. Еще 22% подключаются к сети за завтраком, 16% — по пути на работу и в дневное время, 17% лишь вечером. При этом 32% проводят онлайн 3–4 часа в день, 29% — более 5 часов, 26% ограничиваются 1–2 часами, 6% остаются в сети весь день.

Как правило, россияне заходят в интернет, чтобы почитать новости — на эту причину указали 41% респондентов. Еще 24% ищут в сети нужную информацию, 16% используют интернет для общения, 7% — для просмотра видео и еще столько же для рабочих нужд. Заказ товаров и услуг на первое место поставили 5% респондентов.

Также россияне рассказали, каких технологических прорывов в интернет-технологиях они ждут в 2025 году. Наибольший интерес вызвали гаджеты для «умного дома» — их отметили 29% опрошенных. Носимые устройства с биосенсорами привлекли 20%, складные экраны — 15%, а AR-очки — 14%. Домашние роботы заинтересовали 12%, «умные» электромобили с автопилотом — 10%.

Исследователи отметили, что в аналогичном опросе год назад зависимых от интернета было 53%, а сторонников «диджитал-детокса» — 47%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 13 января 2025 года, охват составил 179 278 интернет-пользователей.