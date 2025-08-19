Женщина родила троих детей за 4 года, чтобы не отбывать пятилетний тюремный срок

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китаянка родила 3 детей за 4 года, чтобы избежать 5-летнего тюремного срока
beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

Женщина в Китае родила троих детей за четыре года, чтобы не отбывать пятилетний тюремный срок, пишет South China Morning Post.

В декабре 2020 года суд приговорил китаянку Чэнь Хун приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество. Однако по китайским законам беременные женщины, а также матери новорожденных и тяжело больные осужденные могут временно отбывать наказание вне тюрьмы — дома или в больницах, под надзором органов общественной безопасности.

Этой лазейкой Чэнь активно пользовалась: с 2021 по 2025 год она родила троих детей от одного мужчины, отбывая свой срок за пределами тюрьмы. При проверках она регулярно представляла медицинские документы, подтверждающие беременность или роды.

Однако прокурорам стало известно, что женщина не живет со своим третьим ребенком, а регистрация младенца оформлена на ее бывшую невестку. Женщина призналась, что давно развелась: двое детей остались с бывшим мужем, а младшего она отдала его сестре.

Следствие пришло к выводу, что Чэнь намеренно использовала беременность как способ уклонения от наказания. Поскольку до конца ее срока осталось менее года, женщину отправили в изолятор для отбытия наказания.

Ранее женщина из Китая жила бесплатно, обманывая рестораны, гостиницы и такси, и была арестована.

