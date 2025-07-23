Женщина жила бесплатно, обманывая рестораны, гостиницы и такси, и была арестована

Полицейские в Китае арестовали женщину, которая два месяца жила бесплатно, обманывая рестораны, людей и таксистов, пишет South China Morning Post.

В Шанхае арестована 20-летняя женщина по фамилии Хуан, которая в течение двух месяцев бесплатно пользовалась услугами гостиниц, такси, ресторанов и салонов красоты, прибегая к обману и манипуляциям. Ей предъявлены обвинения в «разжигании ссор и провоцировании беспорядков».

По данным полиции, Хуан останавливалась в отелях и банных центрах, после чего жаловалась на антисанитарию и добивалась отмены оплаты. В одном из случаев она использовала коробку с сверчками, чтобы «оформить жалобу» на гостиницу. Кроме того, женщина умышленно повреждала кожу, чтобы требовать компенсацию от заведений.

Такси она заказывала через разные приложения с двух телефонов, а затем систематически жаловалась на водителей, избегая оплаты. В ресторанах получала возврат за доставку, придираясь к качеству еды. В салонах красоты просила не взимать плату, утверждая, что плохо себя чувствует после процедур.

Кроме того, Хуан заказывала одежду онлайн и возвращала её по истечении семидневного срока, чтобы выглядеть опрятно, не тратя деньги. По информации следствия, за всё время женщина заплатила лишь трижды — и то это делали мужчины, с которыми познакомилась в интернете.

После ареста женщина не выразила раскаяния, заявив, что полиция «разрушила ее жизнь», и пообещала больше не возвращаться в Шанхай. Комментаторы в соцсетях саркастически заметили, что теперь она действительно будет жить бесплатно — но уже в тюрьме.

Ранее литовец имитировал сердечные приступы, чтобы не платить в ресторанах.