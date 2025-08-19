На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснила, почему люди становятся зависимыми от астрологов и тарологов

Психолог Миллер: зависимость от астрологов говорит о низкой самооценке
Depositphotos

Чрезмерная зависимость от астрологов, тарологов и всевозможных ритуалов нередко связана с низкой самооценкой и внутренними негативными установками. Об этом в беседе с РИАМО сообщила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

Весной текущего года в Госдуму был внесен законопроект о запрете на рекламу эзотерических услуг и духовных практик. Под ограничения могут попасть предложения об услугах алхимиков, астрологов, нутрициологов, тарологов и других. Подробности законопроекта — в материале газеты «Известия»

«У меня есть такие клиенты и клиентки — кстати, независимо от пола, мужчины тоже очень подвержены вот этим всем магическим штукам. И многие даже перед какой-то серьезной сделкой обращаются к своим астрологам, к тарологам: «Сделайте определенный расклад — получится сделка или нет». Карты решают судьбу его бизнеса», — рассказала Миллер.

Она призвала в первую очередь избавляться от негативных установок в голове. В психологии есть правило: если ты думаешь, что у тебя не получится, и если ты думаешь, что у тебя получится, — ты будешь прав в любом случае, отметила эксперт.

Согласно результатам опроса, проведенного ADG group в конце 2024 года, почти половина москвичей верят в астрологию (48%) и почти столько же (49%) читают гороскопы. Каждый третий респондент (31%) регулярно сверяется с общими гороскопами, каждый пятый (18%) — с персональными.

Каждый десятый москвич (11%) старается не совершать покупки во время ретроградного Меркурия. Его периоды отслеживают 20% жителей столицы.

Ранее в Госдуме рассказали, что отличает мага от священника.

