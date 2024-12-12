Почти половина москвичей верят в астрологию и ретроградный Меркурий

Каждый десятый москвич (11%) старается не совершать покупки во время ретроградного Меркурия. Его периоды отслеживают 20% жителей столицы. Каждый двадцатый опрошенный (5%) старается не делать крупных покупок в это время, 3% респондентов не покупают технику в это время, так как, по их мнению, она может сломаться, еще 3% предпочитают не планировать ничего важного в этот период, – таковы результаты опроса ADG group о суевериях москвичей.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Половина москвичей верят в астрологию (48%) и почти столько же (49%) читают гороскопы. Каждый третий респондент (31%) регулярно сверяется с общими гороскопами, каждый пятый (18%) – с персональными.

Чуть меньше половины москвичей верят в народные приметы (44%), а каждый второй участник исследования – снам (52%). При этом абсолютное большинство опрошенных (92%) считают сны временем, когда мозг на подсознательном уровне обрабатывает информацию и превращает ее в сновидения. Только 8% респондентов полагают, что сновидения – это верный способ связаться с мирозданием, чтобы узнать будущее.

Больше всего москвичей (68%) верят в карму и только треть (32%) считают, что ее не существует. Каждый четвертый респондент (25%) хотя бы раз прибегал к услугам гадалок, при этом 9% опрошенных делали это несколько раз, а 3% участников исследования обращаются за консультацией к гадалкам регулярно.

Треть москвичей (36%) хотя бы раз в жизни гадали на картах Таро, но только 14% опрошенных считают их верным способом узнать будущее. Большинство респондентов (65%) посчитали гадание на картах Таро не более чем развлечением, а каждый пятый москвич (21%) назвал их шарлатанством, которое нужно запретить.

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