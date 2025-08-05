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Стало известно, сколько организаторы теракта в «Крокусе» потратили на оружие

ТАСС: организаторы теракта в «Крокусе» выделили на оружие 350 тысяч рублей
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Организаторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выделили для приобретения оружия 350 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Один из фигурантов дела Хусейн Хамидов по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан» (входит в «Исламское государство» (организация запрещена в России)) осуществлял переводы денежных средств с помощью банковских счетов. Деньги использовались для обеспечения деятельности террористической организации, в том числе для покупки оружия.

24 февраля 2024 года Хамидов, находясь в Екатеринбурге, перевел 350 тыс. руб. со своего счета на реквизиты другого фигуранта дела Шахромджона Гадоева.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

На прошлой неделе сообщалось, что один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Ранее исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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