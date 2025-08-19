На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде погиб участник «Битвы экстрасенсов»

Mash: в Таиланде в ДТП погиб участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микберидзе
true
true
true
close
Артур Микаберидзе/VK

В Таиланде в аварии погиб Артур Микберидзе — участник двух сезонов шоу «Битва экстрасенсов». Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

По данным издания, ясновидящий получил тяжелую травму легких после падения с мотоцикла. Его жена отметила, что семья жила в Таиланде, так как ощущала там особую поддержку. У пары есть пятеро детей.

Микберидзе также работал психологом и развивал собственные методики, связанные с экстрасенсорикой. Вместе с супругой они проводили онлайн-курсы, где обучали ченнелингу и другим практикам, которые позиционировали как сверхспособности.

До этого победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа опубликовал фотографии произошедшей с ним аварии. На них показано, как машина ясновидящего въехала в дерево, от удара сработали подушки безопасности. На следующем снимке Вафа продемонстрировал сломавшееся дерево.

В Волгограде грузовик протаранил семь машин и попал на видео

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами