В Таиланде погиб участник «Битвы экстрасенсов»

В Таиланде в аварии погиб Артур Микберидзе — участник двух сезонов шоу «Битва экстрасенсов». Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

По данным издания, ясновидящий получил тяжелую травму легких после падения с мотоцикла. Его жена отметила, что семья жила в Таиланде, так как ощущала там особую поддержку. У пары есть пятеро детей.

Микберидзе также работал психологом и развивал собственные методики, связанные с экстрасенсорикой. Вместе с супругой они проводили онлайн-курсы, где обучали ченнелингу и другим практикам, которые позиционировали как сверхспособности.

До этого победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа опубликовал фотографии произошедшей с ним аварии. На них показано, как машина ясновидящего въехала в дерево, от удара сработали подушки безопасности. На следующем снимке Вафа продемонстрировал сломавшееся дерево.

