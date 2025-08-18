На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде грузовик протаранил семь машин и попал на видео

В Волгограде грузовик врезался в семь автомобилей
В Волгограде произошла массовая авария с участием восьми машин. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении Университетского проспекта и Краснопресненской улицы. На кадрах с места инцидента заметно, как грузовик резко врезается в одну из машин, после чего таранит еще несколько, стоявших без движения.

В результате пострадала одна женщина, информация о характере ее травм не уточняется. Она находится в больнице.

Как рассказал корреспондент одного из местных изданий, предположительно, у габаритного транспорта не сработали тормоза, из-за чего он снес легковые машины.

«Водитель фуры пытался о бордюры остановиться, ничего не получилось», – сообщается в публикации.

После ДТП с места он не скрылся. По словам журналиста, мужчина боялся, что пострадают люди.

По данным СМИ, пострадали еще два человека, но от госпитализации они отказались.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей в Подмосковье.

