Раскрыт топ-5 самых популярных у россиян направлений в ноябрьские праздники

Пятерку самых популярных у россиян направлений для поездок во время ноябрьских праздников возглавил Санкт-Петербург. За год его востребованность у путешественников выросла втрое, на сегодняшний день местные отели уже получили 20,7% заказов, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса OneTwoTrip.

Отметим, что помимо российских городов, многие россияне хотели бы осенью отдохнуть за границей – об этом сообщили 58% участников опроса, уточняет газета «Известия». Чаще всего туристы выбирают Турцию, Таиланд, Японию, Италию, ОАЭ, Китай и другие страны.

Что касается самых популярных направлений для поездок по стране в период с 1 по 4 ноября, то следом за Петербургом в рейтинге идет Москва (17,2%), интерес к которой у россиян вырос на треть. А вот снизился спрос среди жителей РФ на ноябрьский отдых в Адлере (8%) и Сочи (5,7%) – в этом году число туристов здесь в это время будет ниже на 18% и 25% соответственно.

В пятерку самых популярных направлений также вошел Калининград (4,6%), интерес к которому у россиян за год почти не изменился. Кроме того, традиционно спросом пользуются путешествия в Мурманск (3,9%), Волгоград (2,6%), Сургут (2,4%), Псков (2,0%) и Нижний Новгород (1,9%).

Чаще всего россияне останавливаются в отелях не дороже 8,1 тыс. рублей за ночь. Это преимущественно четырехзвездные гостиницы, на которые приходится 38% от общего числа броней.

Напомним, следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Предшествовать отдыху будет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября.

