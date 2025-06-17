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В РАНХиГС рассказали, когда россиян ожидают следующие длинные выходные

Эксперт РАНХиГС Подольская: следующие длинные выходные будут в ноябре
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Depositphotos

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, передает РИА Новости.

«Следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства», — сказала она.

Подольская отметила, что выходным в начале ноября будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября.

4 ноября в России празднуют День народного единства. Этот день символизирует важный исторический момент — освобождение Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, сыграло ключевую роль в этом событии. Победа положила конец Смутному времени, которое охватило Россию в XVII веке. С тех пор 4 ноября стало национальным праздником, объединяющим людей в память о героизме предков.

12 июня депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в России необходимо ввести регулирование цен на билеты внутреннего авиасообщения в праздничные дни. Она отметила, что направила свое предложение главе Минтранса России Виталию Савельеву. По словам Лантратовой, в дни повышенного спроса, особенно в праздничные, когда люди хотят навестить своих родных в других городах или отправиться в отпуск, фиксируется ничем не обоснованный, многократный рост стоимости авиабилетов.

Ранее в Госдуме предложили признать Пасху и Троицу официальными праздниками.

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