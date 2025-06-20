Россияне рассказали, где будут отдыхать в сентябре и октябре

RT: в сентябре и октябре почти половина туристов из РФ поедут за границу

Многие россияне уже запланировали поездки на бархатный сезон. Особенно в это время вырастет популярность зарубежных поездок – путешествия в другие страны запланировали 49% туристов, что на 14% превышает показатели прошлого года, передает RT со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Отметим, что самые длительные путешествия в бархатный сезон в прошлом году жители России совершили в Лазаревское, где в среднем они отдыхали пять дней, и в Анапу, где задержались на четыре дня. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков, третью строчку рейтинга занял Петропавловск-Камчатский, куда россияне бронировали отели в среднем на три дня.

Возглавляет рейтинг самых востребованных у россиян зарубежных стран Италия – на нее приходится 17% отельных заказов на бархатный сезон. По сравнению с прошлым годом спрос на отели в Болонье уже в десять раз превысил прошлогодние показатели.

Также многие запланировали съездить во Францию (9,4%), Испанию (7,9%), Таиланд (6,1%) и Японию (6%). Традиционно спросом у россиян пользуется Турция – туда забронировали поездки 5,4% путешественников. Замыкают топ стран Китай (4,5), Южная Корея (3,11%) и Вьетнам (2,2%).

Что касается путешествий по России, то популярностью у россиян традиционно пользуются Санкт-Петербург (17,6%) бронирований), Москва (13,4%) и сочинский курорт Адлер (11,5%). В список также вошли Калининград (3,7%), Южно-Сахалинск (3,3%), Казань (2,8%), Махачкала (2,2%) и Владивосток (2,0%).

Интересно, что спрос на отели в Тюмени за год у россиян подскочил сразу в 9 раз.

Напомним, в прошлом году во время бархатного сезона россияне выбрали для путешествий другие страны. Так, самым популярным зарубежным направлением была Турция. Второе место тогда заняла Абхазия, третье – Казахстан. Кроме того, в сравнении с показателями 2023 года в полтора раза выросла популярность азиатских стран.

В союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.