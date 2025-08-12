В Тульской области поезд на скорости снес фуру с рельсов, и это попало на видео

Shot: поезд протаранил выскочивший на пути грузовик в Тульской области

В Тульской области поезд врезался в грузовик, остановившийся на путях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В 17:06 на железнодорожном переезде около станции Мордвес водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, который двигался по маршруту Москва – Имеретинский курорт. Машинист применил экстренное торможение, но полностью остановить поезд не удалось», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, как состав сносит грузовик, остановившийся на рельсах.

По информации канала, точную причину остановку транспорта на путях не установили. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, после аварии пассажирский поезд продолжил движение по маршруту.

