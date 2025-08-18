На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил соседа кастрюлей и ножкой стула из-за громкой музыки

В Севастополе осудили мужчину, избившего соседа кастрюлей и ножкой стула
Shutterstock

В Севастополе вынесли приговор 40-летнему мужчине, который избил соседа из-за громкой музыки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 6 января на улице Разъездной. Местный житель вступил в конфликт с соседом из-за громкой музыки, которую тот слушал. В ходе ссоры он нанес потерпевшему несколько ударов по голове эмалированной кастрюлей и деревянной ножкой от табурета.

В результате потерпевший получил травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

В результате расследования и судебного разбирательства Балаклавский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года.

Ранее школьники избили петербурженку, попросившую их прекратить ругаться и шуметь.

