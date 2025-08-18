Тяжелораненному участнику СВО отказали в выплате из-за бюрократической детали

Участник СВО из Брянской области едва не лишился выплат из-за прописки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, мужчина получил серьезную травму на территории проведения специальной военной операции. В рамках закона за это предусмотрены соответствующие выплаты, однако ему отказали. Поводом для этого стало то, что боец заключил контракт в другом регионе.

В прокуратуре эти действия посчитали нарушением социальных прав участника СВО и обратились в суд. Последний встал на сторону мужчины и обязал уполномоченных лиц выплатить необходимую сумму.

«После вступления судебного решения в законную силу выплата была назначена и перечислена военнослужащему», – сообщается в публикации.

До этого участник СВО из Краснотурьинска почти два года не мог получить выплату за медаль «За боевые отличия». После вмешательства прокуратуры деньги он получил.

Ранее участнику СВО отказали в выплате из-за отсутствия прописки.