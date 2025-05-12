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Участник СВО почти два года не мог получить выплату за награду

Депутат Иванов: боец СВО почти два года ждал выплату за награду
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Краснотурьинска не мог получить выплату за медаль «За боевые отличия», которой он удостоился в июле 2023 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что он узнал о произошедшем от супруги военнослужащего. По словам женщины, ее муж ежемесячно получал 22 тысячи рублей и почти два года ждал выплаты за награду.

Иванов добавил, что при решении вопроса уровня зарплаты выяснилось, что мужчина оказался «за штатником». При этом для урегулирования ситуации с выплатой за награду депутат обратился в прокуратуру Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО. Перерасчет мобилизованному за предыдущие месяцы сделают. По награде также все решилось благополучно. Хоть и через 21 месяц после подписания приказа, но выплату уже произвели, о чем мне сообщила сама заявительница», — написал парламентарий.

В марте Иванов рассказал, что российский банк забрал страховую выплату у дочери участника СВО из Новоуральска Свердловской области. Парламентарий направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, где в короткие сроки оповестили, что причина возврата денег — неверные реквизиты, которые предоставили родственники военнослужащего.

Ранее опекуну бойца СВО отказали в выплатах.

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