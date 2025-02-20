Участнику СВО отказали в выплате из-за отсутствия прописки

В Нижегородской области 37-летнему участнику специальной военной операции (СВО) на Украине чиновники отказались выплачивать компенсацию в размере одного миллиона рублей за ранение из-за того, что он не был прописан в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в ходе выполнения боевого задания военнослужащий получил сочетанное осколочное ранение. После того как боец вернулся с фронта, он обратился в управление социальной защиты населения Сергачского муниципального округа Нижегородской области с заявлением о предоставлении соответствующей выплаты за ранение, однако получил отказ.

Спустя месяц после получения заявления чиновники ответили, что выплата участнику СВО не полагается из-за того, что у него отсутствует регистрация по месту жительства либо по месту пребывания на территории региона.

«В целях защиты прав участника специальной военной операции прокуратура направила в суд исковое заявление к министерству социальной политики Нижегородской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что заявление было направлено с требованием установления факта проживания военнослужащего на территории Нижегородской области. Кроме того, в документе указано требование о повторном рассмотрении заявления о предоставлении военнослужащему материальной помощи. Решением суда исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, фактическое перечисление денежных средств на счет военнослужащего находится на контроле прокуратуры.

До этого пресс-служба прокуратуры Республики Коми сообщила, что дважды раненному в зоне специальной военной операции на Украине военнослужащему отказали в единовременной выплате из-за «отсутствия оснований». Прокуратура направила в суд обращение по данному факту.

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