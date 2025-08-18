В подмосковные больницы поставили новые дефибрилляторы

Более 50 дефибрилляторов поступило в больницы Подмосковья с начала года

В больницы Московской области поставили 51 единицу оборудования для проведения сердечно-легочной реанимации с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, дефибрилляторы применяют пациентам при опасных нарушениях сердечного ритма.

«До конца года поставим еще 29 единиц на сумму более 32 млн рублей», — сказал он.

Медтехника закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.