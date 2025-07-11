На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Россией взошла ярко-оранжевая Луна

SHOT: над городами России взошла «Оленья луна»
true
true
true
close
Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Над городами России поднялась «Оленья луна», кадры которой запечатлели очевидцы. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

Жители российских городов обратили внимание на необычный цвет Луны. «Оленья луна» стала самым ярким полнолунием июля. Её пик пришёлся на 23:37 по московскому времени 10 июля.

Специалисты связывают название этого явления с традициями коренных народов Северной Америки. В это время у оленей отрастают новые рога. Для индейцев этот период символизировал расцвет природы и подготовку животных к предстоящим сезонным изменениям.

Летом 2025 года жители России смогут наблюдать множество удивительных астрономических явлений — от парадов планет до ярких метеорных потоков и необычных полнолуний. Эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал «Газете.Ru», когда и где можно увидеть эти события.

Ранее стало известно о самом мощном солнечном выбросе в направлении Земли с начала 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами