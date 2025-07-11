Над Россией взошла ярко-оранжевая Луна

Над городами России поднялась «Оленья луна», кадры которой запечатлели очевидцы. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

Жители российских городов обратили внимание на необычный цвет Луны. «Оленья луна» стала самым ярким полнолунием июля. Её пик пришёлся на 23:37 по московскому времени 10 июля.

Специалисты связывают название этого явления с традициями коренных народов Северной Америки. В это время у оленей отрастают новые рога. Для индейцев этот период символизировал расцвет природы и подготовку животных к предстоящим сезонным изменениям.

Летом 2025 года жители России смогут наблюдать множество удивительных астрономических явлений — от парадов планет до ярких метеорных потоков и необычных полнолуний. Эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал «Газете.Ru», когда и где можно увидеть эти события.

Ранее стало известно о самом мощном солнечном выбросе в направлении Земли с начала 2025 года.