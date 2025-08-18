Российский моряк попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тропической малярии

Mash: во Владивостоке у моряка, вернувшегося из Конго, нашли тропическую малярию

Во Владивостоке 43-летний моряк попал в больницу в тяжелом состоянии после возвращения из Конго. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Мужчина во время плавания побывал в Конго, где его в июне-июле покусали комары. Вернувшись домой, он попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него поражение более 72% эритроцитов, почечную недостаточность и спутанность сознания.

В результате медики заключили, что причиной состояния пациента стала тропическая малярия. Врачи полностью смогли уничтожить паразитов лишь через три недели.

До этого российские туристы подверглись атаке комаров в Египте. Отдыхающие начали стараться не выходить из номеров, боясь заразиться малярией или лихорадкой Тенге.

Ранее глава Роспотребнадзора предупредила о росте случаев завоза в РФ опасных лихорадок.