На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский моряк попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тропической малярии

Mash: во Владивостоке у моряка, вернувшегося из Конго, нашли тропическую малярию
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Во Владивостоке 43-летний моряк попал в больницу в тяжелом состоянии после возвращения из Конго. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Мужчина во время плавания побывал в Конго, где его в июне-июле покусали комары. Вернувшись домой, он попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него поражение более 72% эритроцитов, почечную недостаточность и спутанность сознания.

В результате медики заключили, что причиной состояния пациента стала тропическая малярия. Врачи полностью смогли уничтожить паразитов лишь через три недели.

До этого российские туристы подверглись атаке комаров в Египте. Отдыхающие начали стараться не выходить из номеров, боясь заразиться малярией или лихорадкой Тенге.

Ранее глава Роспотребнадзора предупредила о росте случаев завоза в РФ опасных лихорадок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами