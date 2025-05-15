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Глава Роспотребнадзора предупредила о росте случаев завоза в РФ опасных лихорадок

Попова: число случаев завоза в Россию опасных лихорадок из других стран растет
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Число случаев завоза в Россию опасных тропических лихорадок, передающихся через укусы комаров и клещей, увеличивается. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, речь идет в том числе о лихорадке Денге, лихорадке Чикунгунья и геморрагической крымской лихорадке. В южном полушарии распространена лихорадка Оропуш и лихорадка Зика. Кроме того, в некоторых странах фиксируются случаи малярии, переносчиками которой являются комары. Клещи также переносят множество опасных заболеваний, заявила Попова.

Она подчеркнула, что ситуация находится на постоянном контроле ее ведомства.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая ситуация по холере в России оценивается как стабильная. Там заявили, что распространяемое в соцсетях письмо якобы от лица главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики заболевания является фейком.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в поддельном письме содержится информация об угрозе распространения холеры, а также рекомендации для россиян по профилактике. Специалисты призвали не верить этим данным, отметив, что за последние 20 лет в России зарегистрированы только единичные случаи заболевания холерой.

Ранее были названы мифы о клещах, о которых давно пора забыть.

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