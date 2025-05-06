Российские туристы подверглись атаке комаров в Египте

На популярных курортах Египта активизировались комары, российские туристы боятся заразиться малярией или лихорадкой Тенге и не выходят из номеров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В отелях курорта Шарм-эль-Шейха для мая необычно много комаров», — говорится в сообщении.

Туристы отметили, что насекомые атакуют туристов сразу группой и впиваются в кожу по несколько штук за раз. Они добавили, что боятся выходить из номеров и предпочитают проводить отдых лежа на кровати.

Согласно данным канала, российские туристы пытаются спастись от комаров с помощью фумигаторов и других защитных средств, однако ничего не помогает избежать укусов насекомых.

Помимо этого, журналисты выяснили, что в пятизвездочных отелях обрабатывают территорию специальным раствором, чтобы избежать активизации комаров. При этом в отелях и гостиницах ниже уровнем такой опции не предусмотрено.

До этого вирусолог, член-корреспондент РАН, директор института Медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что комары в России выступают источником трех угроз для здоровья. Они могут быть переносчиками лихорадки западного Нила, дирофиляриоза и тропических лихорадок.

Ранее было названо время возможного нашествия комаров в Москве и ближайших регионах.