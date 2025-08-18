Правительство Иордании утвердило взаимную отмену виз с Россией

Кабмин Иордании утвердил соглашение с РФ о взаимной отмене визового режима. Об этом сообщило государственное агентство Petra.

«Кабинет министров утвердил соглашение с Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований», — говорится в сообщении.

По данным агентства, инициатива направлена на укрепление двусторонних отношений и создание новых возможностей, соответствующих общим интересам.

После окончательного утверждения документа граждане России и Иордании смогут в течение 30 дней находиться на территории стран без обязательного получения туристической визы. В то же время общий срок пребывания не должен превышать 90 дней за год.

Напомним, директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев на полях ПЭМФ сообщил, что Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Кроме того, сообщалось, что рассматривается возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

Ранее в АТОР раскрыли, как на туризме отразится отмена виз с Иорданией и Байхрейном.