В АТОР раскрыли, как на туризме отразится отмена виз с Иорданией и Байхрейном

АТОР: отмена виз с Иорданией и Бахрейном на выездном туризме не отразится

Отмена виз между Россией, Иорданией и Бахрейном никак не повлияет на выездной туризм – речь уже идет о странах, которые для россиян фактически являются безвизовыми. А в случае с Мьянмой обсуждается продление безвизового режима на лето, объяснил RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Все эти страны у потребителя классифицируются как условно безвизовые, потому что никаких предварительных документов заполнять не надо. Ты прилетаешь — и в Бахрейне, и в Иордании — получаешь визу по прилете», — пояснил эксперт.

Если соответствующее решение будет принято, то с точки зрения туристического потока фактических изменений не будет, обсуждаемые новшества – это не более чем формальность, добавил Мурадян.

Что касается Мьянмы, то сейчас обсуждается возможность ежегодного продления безвизового режима для россиян на летний период. В большей степени все эти решения связаны с планами по развитию въездного туризма в России, убежден эксперт.

«Я думаю, что в первую очередь это потенциал развития въездного туризма, особенно если мы говорим о Бахрейне», — заключил вице-президент АТОР.

Напомним, директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев на полях ПЭМФ сообщил, что Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. По его словам, проект соглашения с Мьянмой почти готов, и стороны уже приняли соответствующие решения на правительственном уровне – ожидается, что договор будет подписан на Восточном экономическом форуме. Кроме того, Россия рассматривает возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

Ранее в РСТ отреагировали на планы отменить визы между РФ и Индонезией.