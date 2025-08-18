Россиянин пытался ввезти из-за границы Rolex за 6,4 млн рублей

В Дагестане таможенники задержали мужчину с часами Rolex за 6,4 млн рублей

В Дагестане сотрудники таможни нашли у 37-летнего россиянина, прибывшего из-за границы, часы за миллионы рублей, которые он пытался ввезти в обход правил. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

Инспекторы остановили мужчину, прилетевшего из Турции, когда он проходил по «зеленому» коридору по ориентировке от сотрудников республиканского УФСБ.

«В результате таможенного досмотра на его запястье были обнаружены люксовые часы», --― рассказали в пресс-службе.

Экспертиза установила, что аксессуар выполнен из платины 950 пробы со вставками из бриллиантов и покрыт сапфировым стеклом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров» УК РФ. Мужчине, не задекларировавшему часы, грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее таможенники заявили о росте попыток незаконного вывоза денег из России.