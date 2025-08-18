На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таможенники заявили о росте попыток незаконного вывоза денег из России

ФТС: в 2025 году выявлено 6314 случаев незаконного перемещения денег
ФТС России

В России значительно возросло число попыток незаконного вывоза из страны наличных денег. Об этом, ссылаясь на Федеральную таможенную службу (ФТС), сообщает газета «Известия».

Так, за первую половину 2025 года выявлено 6314 случаев незаконной перевозки физическими лицами наличных денег. За аналогичный период прошлого года таможенники зафиксировали 5449 подобных правонарушений. Сумма незаконно перевозимых денег составила 1,2 млрд рублей, за год увеличившись на 30%.

В ФТС отметили, что большая часть нарушений (почти 82%) приходится на вывоз валюты из России. Наиболее популярными странами для вывоза являются Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. По фактам незаконной перевозки денежных средств за шесть месяцев возбуждены 6277 дел об административных правонарушениях и 37 уголовных дел.

12 мая сообщалось, что российские таможенники поймали мужчину с 6,2 млн рублей под одеждой.

Ранее россиянам рассказали, что запрещено заказывать из Китая, хотя никто об этом не говорит.

