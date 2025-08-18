Россиянам рассказали, какие фразы являются гарантией провального собеседования

К собеседованию важно относиться как к стратегическим переговорам о взаимной выгоде. На этом фоне некоторые фразы и темы соискателя могут стать причиной провала, так как, желая продемонстрировать свою готовность к работе, кандидат может вместо этого произвести негативное впечатление, рассказал 360.ru HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов.

В первую очередь специалист посоветовал не говорить на собеседовании фразу «я старался/пытался/пробовал», подчеркнув, что она говорит о сосредоточенности кандидата на усилиях, а не на результате работы. Лучше приводить конкретные успешные примеры – например, результат определённого проекта.

Кроме того, следует отказаться от фразы «я быстро обучаемый», считает психолог.

«Без доказательств это звучит как признание в отсутствии нужных навыков сейчас. Можно подчеркнуть, что освоили программу Х за 10 дней, что на второй неделе дало +18% к конверсии», — пояснил Чернышов.

Важно задавать вопросы – отказ от них говорит об отсутствии интереса кандидата к работе и будущим обязанностям. В частности, можно спросить о ключевых задачах, текущих вызовах компании, KPI позиции и так далее.

К «красным флагам» специалист отнес фразу «у меня такой характер», подчеркнув, что она говорит о негибкости сотрудника, отсутствии усилий в развитии дипломатических способностей. Нельзя соискателю и признаваться в том, что он готов на всё, так как это сразу разрушит его профессионализм в глазах будущей команды. Важно чётко заявить четко о своих ожиданиях от работы, опираясь на график и компетенции, считает эксперт. Он также призвал никогда не ругать предыдущее место работы, не раскрывать информацию об условиях труда и конфликтах с бывшими коллегами.

Кроме того, специалист посоветовал избегать фраз, в которых соискатель выражает надежду, что он подойдёт компании, делая акцент на её чётких выгодах от своего трудоустройства, а также не произносить фразу о своём перфекционизме, так как это считается шаблонным и неискренним утверждением, в котором нет конкретики.

До этого исследователи выяснили, что треть россиян сталкивались при трудоустройстве на работу с собеседованием с искусственным интеллектом. Причём 45% из них сказали, что собеседование с ИИ было для них комфортным, прошло в удобное время, ещё 33% опрошенных назвали собеседование с ИИ быстрым и объективным, а 30% заявили, что им такой формат кажется более структурированным, хотя и менее гибким. В целом многие россияне отметили, что одобряют применение технологий ИИ для поиска и найма сотрудников.

Ранее работодатели назвали россиянам стоп-слова в резюме.