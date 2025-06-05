Россияне поделились впечатлениями о собеседованиях с ИИ при трудоустройстве

Россияне рассказали, что начали все чаще сталкиваться с технологиями искусственного интеллекта при поиске работы. Почти треть из них при трудоустройстве собеседовала нейросеть, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Чаще всего на собеседованиях с искусственным интеллектом общались молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 7% опрошенных признались, что в процессе общения не могли понять – с человеком они разговаривают или с нейросетью.

Что касается впечатлений о таком опыте, то, по мнению трети опрошенных, при живой коммуникации сделать акцент на своих достижениях и сильных сторонах легче, чем при общении с ИИ. В то же время 45% респондентов сообщили, что собеседование с ИИ было для них комфортным, прошло в удобное время. Чаще о подобном позитивном опыте сообщают люди в возрасте 35–44 и 45–54 лет.

Еще 33% опрошенных назвали собеседование с ИИ быстрым и объективным, а 30% заявили, что им такой формат кажется более структурированным, хотя и менее гибким. В целом многие россияне отметили, что одобряют применение технологий ИИ для поиска и найма сотрудников.

Исследование аналитиков «Авито Работы» подготовлено на основе опроса, проведенного среди 10 тыс. жителей России.

До этого HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала «Газете.Ru», что ИИ становится все более востребованным в процессе трудоустройства на работу. Так, он помогает пройти весь путь от оптимизации резюме до подготовки к собеседованию и существенно повысить шансы соискателя. ИИ-инструменты анализируют требования вакансий и помогают адаптировать резюме и сопроводительные письма под конкретные запросы работодателей, выявляя необходимые ключевые навыки и опыт. Кроме того, ИИ может анализировать тысячи вакансий, агрегировать информацию с различных платформ и подбирать наиболее релевантные предложения, соответствующие навыкам, опыту и карьерным целям соискателя.

Ранее россиянам посоветовали использовать нейросети для поиска хорошей работы.