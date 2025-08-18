На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла, как аллергия на пыльцу влияет на память и внимание

Врач Филева: аллергия на пыльцу ухудшает память и внимание
Depositphotos

Пыльца таких растений, как полынь и амброзия, может не только вызвать насморк и слезотечение, но и снизить концентрацию и кратковременную память почти вдвое. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

К слову, как предупреждала в интервью газете «Известия» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина, соседство с тараканами представляет серьезную угрозу для здоровья. Эти насекомые способны провоцировать аллергические реакции и распространять опасные заболевания.

Чтобы снизить негативное влияние пыльцы на организм, Филева посоветовала после возвращения с улицы сразу принимать душ, переодеваться и промывать нос изотоническим раствором.

«Нужно создать гипоаллергенное пространство: ежедневно делать влажную уборку жилья, установить очиститель воздуха с НЕРА-фильтром, который поможет снизить концентрацию пыльцы в помещении», — сказала специалист.

Она также порекомендовала добавить в рацион продукты, богатые природным антигистаминным веществом кверцетином, которое содержится в яблоках, каперсах, красном луке.

Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель до этого говорил, что многие популярные комнатные растения, которые украшают подоконники и офисы, на самом деле могут быть опасны для здоровья. Они содержат токсины, вызывают аллергию, раздражение кожи, а некоторые способны даже спровоцировать хронические заболевания.

Ранее врач рассказала, как аллергикам облегчить свое состояние в период цветения.

